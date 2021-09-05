تعرف على أماكن معارض «أهلا مدارس» في القاهرة والجيزة: تخفيضات 40%

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، والمقرر انطلاقه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، في القاهرة والمحافظات.

أرض المعارض وشارع فيصل.. أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة

وأوضحت المصادر، أن أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، هي أرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وشارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة

** 19 سبتمبر الجاري في محافظة الجيزة بشارع فيصل الرئيسي.

** 27 سبتمبر الجاري في محافظة القاهرة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تنظيم إطلاق معرض «أهلا مدارس» الذي يوفر الأدوات المدرسية للطلاب والأسر قبل بدء الدراسة، المقرر انطلاقها يوم 9 أكتوبر المقبل.

أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة.. 19 سبتمبر و27 سبتمبر

وأكدت المصادر لـ«الوطن» على أن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، مستمرة حتى انطلاق الدراسة، موضحة أن موعد إطلاقه في باقي محافظات الجمهورية يرجع إلى جاهزية كل محافظة لبدء تدشينه.

أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة.. تخفيضات تصل لـ40%

ومن المقرر أن تشهد معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، تخفيضات على الأدوات المدرسية، ستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية، حسبما أكدت المصادر.

وتشهد أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، جناحا خاصا لعرض كل ما يتعلق بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن، وكل ما تشمله سلع التغذية المدرسية، فضلا عن توفير عدة مستلزمات مدرسية أخرى ومنها الـ«لانش بوكس» والحقائب المدرسية بكل أحجامها وألوانها.