موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس.. 40% تخفيضات على الأدوات المدرسية

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه تمّ الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس، في 16 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة شهر كامل، من أجل توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة للطلاب والأسر تزامنًا مع بدء موعد الدراسة يوم 9 أكتوبر المقبل.

تخفيضات 40%.. موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس

وأكّدت مصادر في وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يشهد موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس تخفيضات تصل إلى 40% للأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي.

موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس.. يستمر حتى بدء الدراسة مع تخفيضات هائلة

ونوهت المصادر، إلى أنَّ موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس تقرر له في السادس عشر من سبتمبر، موضحة أنَّه سيستمر انطلاقه لمدة أسبوع كامل بعد بدء العام الدراسي والمقرر له 9 أكتوبر المقبل مع نفس تخفيضات بداية انطلاقه، حيث تقرر له الانطلاق من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر.

ومن المقرر أن يشهد موعد انطلاق معرض «أهلاً مدارس»، عدة أقسام مختلفة للأدوات المدرسية، حيث تقرر له توافر قسم خاص للأدوات المدرسية، وقسم خاص بأدوات التغذية المدرسية مثل «اللانش بوكس»، وقسم آخر خاص بمواد التغذية المدرسية مثل المعلبات التي تستخدمها الأمهات في عمل تغذية الطلاب خلال اليوم الدراسي، فضلًا عن قسم خاص بالشنط المدرسية.

موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس وأماكن تخفيضات المحافظات

** 16 سبتمبر في أرض المعارض في مدينة مصر بالقاهرة.

** 19 سبتمبر في محافظة الجيزة.

** تحديد موعد انطلاقه ومكانه في كل محافظة على حده حسب جاهزية كل محافظة.

وتقيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس» سنويًا على مستوى المحافظات بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة الأدوات المدرسة، تسهيلًا على الطلاب، وتوفيرًا على الأسر في شراء مستلزمات أبنائهم المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40% عن نفس الأسعار في المكتبات والأسواق الخارجية.