مستجدات أعمال «حياة كريمة» في الأقصر والوادي الجديد وسوهاج (صور)

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيس بوك» عن آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية بمحافظات الوادي الجديد والأقصر وسوهاج.

أعمال صيانة وترميم في الوادي الجديد

وأشار الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» إلى أنه جار البدء في نجارة القواعد المسلحة بالمجمع الزراعي بأبومنقار، وكذلك نجارة السقف الأرضي لمجمع الخدمات بأبو منقار، وتوريد وصلات الحائط والمحابس، العمل في نجارة نقطة الإسعاف ببئر 5، إلى جانب التجهيز لصب القواعد العادية بقطاع معين بسور مركز شباب أبو الهول.

مستجدات أعمال مبادرة حياة كريمة بالأقصر

وفي محافظة الأقصر، تستمر أعمال حصر العمالة غير منتظمة وعمالة المقاول بجميع مواقع «حياة كريمة» بمركز أسنا وأرمنت، واستمرار أعمال التشطيبات النهائيه بمدرسة الرمادي الإعدادية بقرية الكيمان، وجار أعمال تطوير مركز شباب المحاميد ومركز شباب الرياينة بمركز أرمنت.

كما جار أعمال إنشاء مركز شباب قرى الحميدات، النمسا، طفنيس ومركز شباب حاجر كومير، علاوة على أعمال إنشاء السور وكذلك أعمال البناء بمركز أسنا، واستمرار الأعمال الإنشائية بمجمعات الخدمات الأربعة بقرى مركز أرمنت (السلام، الرياينة، الرزيقات والمحاميد)، تم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج

وبمحافظة سوهاج، جرى الانتهاء من وحدة صحة الأسرة بقرية أم دومة بمركز طما، وجار إنشاء مجمع خدمات أم دومة وكوم العرب بنسبة تنفيذ 60%، كما تم الانتهاء من صيانة مدرسة أم دومه الثانوية، وجار استكمال وصيانة مدرسة أم دومة الإعدادية بنين تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 80 %.

وتفقد شباب سوهاج ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» عددا من مشروعات «حياة كريمة» بمركز ساقلتة بمجلس قروي سفلاق، حيث تم زيارة موقع أعمال إنشاء مركز خدمات المواطنين، وأعمال شبكات الانحدار لمشروع الصرف الصحي، ومدرسة سفلاق الرسمية للغات، ومشروع تطوير الوحدة البيطرية.

كما جرى زيارة مركز شباب الفراسية، ومحطة صرف الكتكاتة، وأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، والمجمع الزراعي بقرية الجلاوية.

مستجدات أعمال «حياة كريمة» بأسيوط

وأجرى أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بأسيوط جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز منفلوط، حيث يتم توسعة جناح بمدرسة نزة قرار الابتدائية بنسبة تنفيذ 100 %، حيث أضاف المشروع عددا من الفصول التي أدت إلى تقليل الكثافة الطلابية، ومشروع إنشاء مجمع خدمات قرية نزة قرار والذي تم صب سقف الطابق الأول العلوي له، ومشروع الصرف الصحي بقرية أم القصور.

وجار العمل على إمداد شبكات الانحدار لها بالتزامن مع بدء إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، وآخيرا مشروع إمداد شبكات المياه الاسبستوس بقرية أم القصور، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.