«جنون البقر» يثير القلق في مصر.. و«البيطريين» تحذر

حذر الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مدير المركز العلمي بالأزبكية، من تناول اللحوم ومشتقاتها في الشوارع والأماكن مجهولة المصدر، وذلك بسبب انتشار مرض جنون البقر، مؤكدًا أنّ المرض غير موجود في مصر في الوقت الحالي، ولكن يجب على المواطنين توخي الحذر، إذ أعلنت البرازيل مؤخرًا إيقاف تصدير اللحوم إلى الصين بسبب اكتشاف حالتي إصابة بالتهاب في الدماغ الإسفنجي البقري المعروف بـ«جنون البقر».

أعراض جنون البقر: منها الصياح بشكل مزعج وبلا داعي

وقال الدكتور أحمد البنداري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ مرض جنون البقر هو عبارة عن بروتين غريب يتخلل الجسم، ويؤثر في الجهاز العصبي الطرفي والمخ، ويتشابه مع العديد من الأمراض العصبية الأخرى التي تصيب الأبقار مما يؤدي إلى اختلاط الأمر على الأطباء البيطريين حال إصابة أي بقرة، مثل مرض السُعار، والهستيريا وغيرها من الأمراض العصبية الأخرى، وهو يدعى في المجال الطبي «Prion disease» « البريون ديسيس».

وتابع أنّ أعراض جنون البقر تتلخص في بعض الأعراض العصبية مثل الهجوم أو الضرب في الحائط والبشر بشكل هستيري وبلا سبب، بالإضافة إلى الصياح بشكل مزعج وبلا داعي.

طرق مقاومة جنون البقر

وأضاف «البنداري»: «طبيعة المرض لم تكتشف بعد، فلم يتم عمل أي أبحاث عنه إلى الآن وهو مبهم بالنسبة للعالم الطبي، ولذلك فإن طرق مقاومته أو علاجه غير معلومة إلى يومنا هذا حال الإصابة».

وأوضح مدير المركز العلمي بالأزبكية أنّ المرض لا أمل من الشفاء منه وحال إصابة الأبقار بهذا المرض فإنه يجرى إعدامها بشكل فوري، ثم النقل لمحرقة مخصصة للأمراض المعدية لإتمام عملية الحرق، لافتًا إلى أنّ طبيعة الخلايا العصبية أنها غير متجددة، إذ إنّ الأمر أشبه بحالات الشلل التي تصيب البشر.

حقيقة وجود حالات جنون البقر في مصر

ونفى «البنداري» وجود حالات جنون البقر في مصر حتى الوقت الحالي، ويرجع السبب في ذلك لتوقف استيراد «المخ» و«النخاع الشوكي» من الخارج، مشددا على ضرورة توقف الناس عن تناول الأطعمة التي تتعلق بالحيوانات من الشارع، وذلك من أجل الوقاية من التضرر بسبب «جنون البقر».

ولفت أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مدير المركز العلمي بالأزبكية، أنّ هناك نقصا واضحا في عدد الأطباء البيطريين المتخصصين للكشف عن اللحوم المذبوحة والحية، مؤكدًا أن نقابة البيطريين خاطبت مجلس الوزراء بهدف زيادة الأطباء في هذا التخصص لسد عجز كبير.