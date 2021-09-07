مدير عزل «قصر العيني» عن أعمار المصابين بكورونا: معظمها تحت الثلاثين

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى العزل بطب قصر العيني، إن عدد المصابين بكورونا المتواجدين حاليًا بمستشفى العزل ليس بالكثير، ولكنه حذر في نفس الوقت من تزايد عدد الحالات خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «مفيش حالات كتير في المستشفى، بس العدد في زيادة صحيح مش زيادة كبيرة، والحمد لله حتى الآن الزيادة بسيطة، لكنها زيادة في النهاية».

قصر العيني: الإصابات الجديدة في مستشفى العزل ليست حرجة

وأضاف «الحديدي»، خلال استضافته اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أن العناية المركزة الخاصة بالمستشفى بها عدد من الحالات المصابة بكورونا في وضع حرج، لكن الشيء المطمئن في هذا الشأن حتى الآن أن معظم الإصابات الجديدة بكورونا التي تأتي إلى مستشفى العزل درجة إصابتها بين متوسطة إلى شديدة، وليست حرجة كما شاهدنا خلال الموجة الثالثة من تفشي وباء كورونا.

«الحديدي»: معظم حالات كورونا في «العزل» مصابة بأعراض تنفسية وتحت سن الثلاثين

وأشار مدير مستشفى العزل بطب قصر العيني، إلى أن معظم الأعراض التي تظهر حاليًا على الحالات المصابة التي تأتي لمستشفى العزل، أعراض معظمها تنفسية، موضحًا أن من يعانون من أعراض مثل الإسهال والمغص عادة لا يستدعي الأمر أن يدخل مستشفى للعزل، لكن الأعراض التنفسية هي من تجبر المريض على الدخول للمستشفى، كاشفًا أنه من الملاحظ أيضًا انخفاض معدل سن الحالات المصابة التي تتطلب درجة إصابتها دخول المستشفى، قائلا:« يوجد كذا حالة تحت التلاتين»، موضحًا أنه يرجع سبب ذلك إلى السلالة الجديدة من وباء كورونا «دلتا» والتي تستطيع إصابة غالبية الفئات العمرية دون استثناء.

انخفاض نسبة الأكسجين على رأس أعراض كورونا الجديدة

ونصح «الحديدي» مصابي كورونا بضرورة اللجوء إلى المستشفيات بدلًا من العزل المنزلي في حالة إذا استمرت بعض الأعراض والعلامات المعينة، موضحًا أن تلك الأعراض يأتي في مقدمتها انخفاض نسبة الأكسجين بدم المصاب بكورونا، وعدم انخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس.