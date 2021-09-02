مدير «عزل قصر العيني الفرنساوي»: أعداد إصابات كورونا بدأت تتزايد

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، إن هناك زيادة في نسب الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، تشهدها الأماكن المخصصة لعزل المصابين بالفيروس خلال الفترة الحالية، مضيفا أن غالبيتهم يحجزوا بالرعايات المركزة؛ نظرا لصعوبة حالتهم.

وأكد «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المستشفيات تتعامل بصورة إيجابية وبسرعة من خلال الخبرات المكتسبة خلال الفترة الماضية في التعامل مع حالات الإصابة، لافتا إلي أن الحالات من الوارد أن تتزايد خلال الايام المقبلة بسبب عدد من العوامل، أبرزها التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«الحديدي»: نسنتعد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، أن المستشفيات مستعدة على أكمل وجه تحسبا لأي أزمات وطوارئ، موضحا أن الحالات كانت من 3 أسابيع ماضية كانت حوالي 3 حالات فقط، مشيرا إلى أنها وصلت حاليا لـ20 حالة مصابة حجزت بالمستشفيات، مؤكدا أن هناك استعدادت على أعلى مستوى لمواجهة أي زيادات.

الجامعات تواصل تطعيم منسوبيها لمواجهة كورونا

وأوضح الدكتور عمرو الحديدي، أنه لا توجد أي أزمات تواجه المستشفى حاليا، وأن جميع المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة على أكمل وجه، متابعا: «نتواصل باستمرار مع الجهات المختصة لتلبية أي احتياجات».

وشدد «الحديدي» على الاستعداد التام للكوادر الطبية للتعامل مع أي طوارئ ، منوها إلى أن هناك استعدادت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

في سياق متصل، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والدولية تطعيم منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا لمواجهة المرض، وتنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بشأن مجابهة تفشي فيروس كورونا.