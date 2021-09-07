رئيس الصناعات الهندسية: انتهى زمن البضاعة الرديئة

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أثناء افتتاح أحد المشاريع في الإسكندرية عن منع استيراد الصناعات الرديئة تعزز من قيمة الصناعة المصرية والتنافسية من أجل طرح منتجات جيدة في الأسواق بما يزيد الصادرات المصرية، متابعا: «فيه حاجات من بره بتيجي رديئة ومش بالقدر الكافي وهنا ثقافة المستهلك هتتغير لما يلاقي الحاجة جاية بالمواصفات العالية، احنا بنتبع المواصفات الأوروبية في الصناعات بتاعتنا لكن أصحاب النفوس الضعيفة بتجيب منتجات رديئة مستوردة، وقرارات القيادة السياسية هتوقف كل ده».

التطبيق الإلكتروني في مارس 2022

وأضاف «المهندس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، أنه بداية من مارس 2022 سيكون كل شيء في الاستيراد والتصدير إلكترونيا وهذا سيقلل الفساد وسيتيح خلق وظائف محلية وصناعات محلية متعددة خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر.

زيادة الصادرات المصرية في المستقبل

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه حان الوقت لتدخل الصادرات المصرية الساحات الدولية بشكل أكبر من الحالي، ويجب منع استيراد البضائع رديئة الصنع، وستعمل مصر على توطين التكنولوجيا فيها، والصناعة من أجل زيادة معدلات التصدير في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة، التي ستجعل مصر ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال سنوات قليلة.

وتابع: «مصر هتمنع استيراد أي بضائع رديئة عشان أرخص لأن ده زمن انتهى خلاص، المستهلك عاوز بضاعة أفضل وبسعر معقول».

وركزت كلمة السيسي اليوم أثناء افتتاح أحد المشاريع في الإٍسكندرية على تطوير عروس المتوسط لتصبح أحد الموانئ المهمة في المنطقة.