«القومي للبحوث الفلكية» يكشف عن مسار القمر الصناعي الماليزي

كشف المركز القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي ميسات -3 والمنطقة المحيطة به، الذي قام بها الفريق البحثي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤكدًا أنه جرى أخذ أرصاد ناجحة للقمر الصناعي، إذ أظهرت نتائج الرصد وتحليل البيانات عن بداية استقرار مدار القمر الصناعي عند نصف القطر المدارى 42268 كم ، كما بينت الحسابات المدارية الناتجة من الارصاد المأخوذة من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية وجود القمر الروسي (Yamal-601) بالقرب منه بفارق 30 ثانية قوسية في المطلع المستقيم.

جاء ذلك في إطار الرصد والمتابعة الدورية لحزام أقمار الاتصالات بصفة عامة والأقمار المصرية بصفة خاصة، من محطة الرصد البصري للحطام الفضائي والاقمار الصناعية بالقطامية والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفى ضوء الاستراتيجية المصرية للبحث العلمى 2030.

تفاصيل الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي ميسات -3

وأوضح المركز في بيان له، أنه بدراسة احتمالية التصادم بينهما اتضح وصولهما لأقرب نقطة بينهما في المدارعلى مسافة 136كم، في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم 31 أغسطس الماضي، واستمر هذا التقارب لمدة ساعتين، كما جرى عمل الأرصاد مساء يوم 31، والتأكد من بدء ابتعادهما دون أن يدخلا في احتمالية تصادم مؤكدة، كما يجرى خلال الفترة المقبلة أخذ رصدات بصفة دورية لمتابعة مدار القمر ميسات -3 والمنطقة المحيطة به.

تعطيل الخدمة لعملاء مدار القمر ميسات -3

يذكر أنه بدأ ظهور مشكلة في مدار القمر ميسات -3 في 21 يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل الخدمة لعملائه و تمت محاولة إخضاعه للسيطرة الأرضية في 24 يونيو لكنها لم تعمل طويلا، كما جرى إطلاق ميسات -3 في 11 ديسمبر 2006 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الموقع المداري 91.4 شرقًا، وبلغت كتلة القمر وقت الإطلاق 4766 كجم.

ويستمر المعهد في عمليات الأرصاد من خلال المحطات البحثية وعلى رأسها محطة القطامية، والتي جرى تدشينها خلال العام 2020، لتكون أول محطة من هذا النوع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لرصد الحطام الفضائئ.