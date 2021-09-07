شاكوش يقدم تظلما لـ«الموسيقيين» على قرار وقفه.. والنقابة: سننظر فيه

قدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تظلما على قرار وقفه لأجل غير مسمى، الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية، منذ يومين، بسبب أزمته الشهيرة مع الفنان رضا البحراوي، وإساءته لعازفي الإيقاع.

حسن شاكوش يتظلم على قرار وقفه

وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «النهاردة تقدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتظلم ضد القرار الذي صدر ضده من قبل النقابة بوقفه لأجل غير مسمى، وسحب تراخيص غنائه».

وأكد علاء عامر، أن هذا التظلم سيتم النظر فيه بالفعل من قبل مجلس الأمناء في أول جلسة تعقد لهم، خلال الفترة المقبلة، ولكن غير معروف حتى الآن متى ستُعقد اللجنة بسبب تداعيات كورونا.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا بوقف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، بسبب أزمته الأخيرة مع المطرب رضا البحراوى وإهانته لعازفي الإيقاع.

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، من مدينة الساحل الشمالي، في أحد الحفلات الغنائية، حينما صعد شاكوش على المسرح ووجد فرقة رضا البحراوي، وهو ما سبب أزمة بينهم، حيث سخر شاكوش منهم.

وحينها قدم شاكوش أغنية ارتجاليه على المسرح قال فيها: «لو راجل البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصة»، وهذه الجملة تسببت في أزمة جديدة بينه وبين عازفي الإيقاع.

وازدادت الأزمة أكثر عندما قرر الثنائي حسن شاكوش ورضا البحراوي، الظهور في «لايف» عبر صفحاتهما، وهما يهاجمان فيه بعضهما البعض.

ولكن في النهاية قرر الثنائي «شاكوش والبحراوي» التصالح من خلال «لايف» جديد، ولكنهما خضعا للتحقيق في النقابة، الأحد الماضي، وصدر القرار بوقف شاكوش لأجل غير مسمي ووقف رضا البحراوي، لمدة شهرين.