خطة منظومة المخلفات تتضمن الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة المخلفات لتحسين مستوى النظافة ونيل رضا المواطن واستعادة الوجه الحضارى والجمالي للأحياء والمدن والقضاء على شكاوى النظافة حيث تم انفاق 2.9 مليار جنيه حتى الان على مشروعات منظومة المخلفات فى المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها حاليا تشمل عدة نقاط أبرزها:

أبرز خطوات منظومة النظافة الجديدة

- إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات.

- إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية.

- الشركات الجديدة التي تدخل في منظومة النظافة ستعمل عبر 3 ورديات لنظافة الشوارع والجمع السكني للقمامة.

- التأكيد على المواطنين عدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بضوابط الجمع السكني.

-حجم العمالة المشاركة في منظومة النظافة بالقاهرة 15 ألف موظف ما بين عامل وملاحظ ومحاسب وفني.

-إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي.

-غلق وإزالة المقالب العشوائية.

-إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في جميع المحافظات والوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب.

-التركيز على تنفيذ مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة في أسرع وقت لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع.

الهيئة العربية للتصنيع رفعت 500 ألف طن مخلفات

- في العام والنصف الماضيين تم رفع حوالي 45 مليون طن مخلفات منها 30 مليون طن متولدة يوميا و15 مليون طن قمامة تاريخية.

-تولى الهيئة العربية للتصنيع رفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقع بالمحافظات.

-الوزارة سلمت 9 محطات وسيطة متحركة في 4 محافظات.

-جارٍ تسليم 34 محطة في 11 محافظة.

- تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات.

-العمل على تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات حاليا.

-تسليم 5 مدافن صحية للمحافظات.

-تسليم 16 مدفنا آخر للمحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج

-مقرر الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج قريبا.

-رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية وجارٍ رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الحالي.

-إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية.

-رفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء.

-تسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم وبتكلفة حوالي 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع.

-العمل على تطوير مصنع المنزلة للمخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 150 مليون جنيه.

- إصلاح معدات النظافة بالمحافظات بحوالي 400 مليون جنيه لحوالى 3809 معدات.