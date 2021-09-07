وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية تتابع سير منظومة النظافة الجديدة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة 2019 – 2023، يسير وفقاً للخطة الموضوعة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنع.

شعراوي: القيادة السياسية تتابع منظومة النظافة الجديدة

وأضاف «شعراوي»، خلال إعلانه اليوم، عن بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة بالقاهرة، أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يتابعان باستمرار منظومة النظافة بالعاصمة وباقي المحافظات، وينتظران تحقيق نتائج سريعة للعاصمة.

وكان «شعراوي»، أعلن صباح اليوم، عن بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة بمشاركة القطاع الخاص المصري من خلال شركتي «ارتقاء»، و«انفيروماستر»، وهيئة النظافة والتجميل للعمل فى مناطق المحافظة الأربع، يرافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ودعا وزير التنمية المحلية، المواطنين للتعاون مع الشركات الوطنية الجديدة وهيئة النظافة، وعدم إلقاء القمامة فى الشارع، خاصة مع عودة الجمع السكني للمخلفات.

وأوضح «شعراوي»، أنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة، تم العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات، لافتاً إلى أن تلك المنظومة الجديدة متكاملة تماماَ نظراَ لكونها تمت بعد دراسة اشتركت بها كل الوزارات المعنية، فضلاً عن الاستعانة بالجامعات أيضا.

وحول الشركات التي تم اختيارها، أكد الوزير أن الشركات التي تم اختيارها للعمل في محافظة القاهرة، تم الاستقرار عليها بناء على وجود سابقة أعمال لها، وخبرة في هذا المجال.

3 مليارات جنيه تكلفة التخلص الآمن من المخلفات

وقال «شعراوي»، إن منظومة النظافة في القاهرة، سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل، تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح، أن نجاح المنظومة الجديدة قائم على التزام المواطنين بمسارين، الأول اللالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة على تطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة، خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.