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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. فينوس في منزلك الثامن تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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