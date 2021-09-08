حظك اليوم برج القوس الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:12 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس
مولود برج القوس يعشق الحرية والسفر والتنقل من مكان لآخر، كما يبتعد عن قضاء حياة روتينية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج القوس مهنيًا
رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن اليوم أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة.
حظك اليوم برج القوس عاطفيًا
القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.
من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.