بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، بدأ طلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» وبخاصة الذين لم يكن لهم نصيب في تنسيق المرحلة الأولى لانخفاض مجاميعهم، البحث عن أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 2022، والتي تقبل طلاب «علوم ورياضة»، حيث سيتم إعلان الحد الأدنى لها خلال أيام ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2021 بحسب ما كشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 2022 جامعة المنوفية

- قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- قسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي.

- قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

- قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- قسم تكنولوجيا البصريات.

- قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية.

نظام الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 2022

- نظام الدراسة بالكلية يعد نظام الساعات المعتمدة ومقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين لكل مستوى.

- تدرس المقررات في صورة محاضرات وتدريبات معملية وميدانية وتطبيقات عملية وحلقات نقاشية وورش عمل ومشروعات بحثية.

- التدريس في جميع المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات باللغة العربية وفقاً لطبيعة المقرر.

المواصفات العامة لخريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

- خريج برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية:

تكنولوجي صحي لديه خلفية أكاديمية شاملة المعارف الصحية الحديثة والاتجاهات المواكبة لتطور سوق العمل في المجال الصحي الخاص بتكنولوجيا المختبرات الطبية.

- خريج برنامج تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي:

تكنولوجي صحي لديه خلفية أكاديمية شاملة في المجال الصحي الخاص بتكنولوجيا علوم الأشعة وملماً بالقوانين الفيزيائية للإشعاع.

- خريج برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية:

هو مهندس أجهزة طبية وقادر على التواصل مع الشركات المصنعة في حالات اكتشاف العيوب الأكثر تعقيداً لإجراء الصيانة اللازمة طبقاً لمعايير الجودة.

- خریج برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان:

خريج ذو كفاءة ومهارة عالية في المجالات المختلفة المساعدة لمهنة طب الأسنان من صناعة التركيبات الثابتة والمتحركة.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 2022 بجامعة بني سويف

- قسم المخبرات الطبية.

- قسم الأجهزة الطبية.

- قسم البصريات وعلوم الرية.

- قسم الأشعة.