القبض على طرفي مشاجرة بعد فيديو «سحل سيدة بسيون»

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على طرفي مشاجرة، ظهر أفرادها في مقطع فيديو، تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمن مشاجرة في مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت».

مشاجرة بالعصي الخشبية

وبالفحص، أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بـ«عصي خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض طرفي المشاجرة على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.