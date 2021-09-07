القبض على 4 أشخاص في مشاجرة بسبب «تمثال» في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على 4 متهمين بمركز الباجور، بعد نشوب مشاجرة بينهم، وتقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد العثور على حقيبة تحوى تمثالا في محيط المشاجرة ظنا منه أنها سبب المشاجرة، وبعد مواجهة المتهمين ببلاغ المواطن اعترف أحدهم أن الحقيبة ملكا له وأن التمثال بداخلها هو «أنتيكا» وليس تمثالا حقيقيا.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بالقبض علي 4 متهمين بعد وقوع مشاجرة بينهم، كما عثر أحد المواطنين علي شنطة بها تمثال، وباستجواب المتهمين قال أحدهم إنه تمثال «أنتيكا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات حول الواقعة.

النيابة تحقق في الواقعة

وتحرر المحضر اللازم للواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، برقم 14936 جنح الباجور، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، والتي تباشر التحقيقات مع المتهمين.

وتحظى مدينة الباجور بالنصيب الأكبر في قضايا التنقيب عن الآثار داخل محافظة المنوفية، وجرى ضبط أكثر من تشكيل عصابي خلال السنوات الماضية.

ومن بين القضايا الشهيرة للقبض على تجار آثار، كانت القاء القبض على تشكيل عصابي في 2018 يتزعمه محامٍ وشيخ قرية للتنقيب، بالاشتراك مع 4 أفراد عاطلين داخل مزرعة دواجن بقرية مسجد الخضرة بالمدينة، وضبطت الأدوات المستخدمة في الحفر على عمق 25 مترًا.

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