وزير التعليم: «ورق تظلمات الثانوية بيروح للطالب لحد البيت»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم بإعادة تصحيح 2.5 مليون ورقة إجابة تظلم فيها طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنهم أعادوا النظر في 2 مليون ورقة ولم يكن فيها خطأ واحد وهذا متوقع نظرًا لتدارك العنصر البشري، «ورق الإجابة بتاع التظلمات بيروح للطلاب لحد بيتهم»، فالوزارة كانت متوقعة عدم حدوث أخطاء في مراجعة أوراق الطلاب المتظلمين.

الخطأ في السنوات الماضية «بشري»

أضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الخطأ كان يحدث في السنوات الماضية بسبب العنصر البشري والضغط على المصححين، ولكن الأن لا يوجد هذا العنصر.

وانتقد، طريقة عرض وسائل التواصل الاجتماعي للحالات الجدلية في امتحانات الثانوية العامة، فطريقة العرض في «السوشيال ميديا» لها هدف واحد وهو التشكيك في التصحيح والواقع.

صورة تطوير التعليم معقدة منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية

أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن صورة تطوير التعليم معقدة منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، موضحًا بأنه منذ يومه الأول يوجد عجز في المباني المدرسية إذ ينقصنا 250 ألف فصل، وهذا عدد هائل، خاصة وأن الفصل يتكلف نصف مليون جنيه والرقم المجمل لتوفير الفصول سيتكلف 100 مليار جنيه، كما أنه واجه منذ بداية عمله فكرة المناهج غير المبنية بشكل يتناسب مع العصر والثقافة.

تقدمنا 30 أو 40 مركز ومستمرين في العمل

أوضح الدكتور طارق شوقي، أنه كان ترسيخ لمدد طويلة عن طريقة واحدة للتعليم والامتحانات، إضافة إلى العجز في المعلمين وسوء توزيع ونقص فى تدريب المعلمين، «واجهنا حوكمة المدارس الخاصة وعدم ربط التعليم الفني بسوق العمل ومستوى الجودة، وتعدد أنواع التعليم وقيمة الشهادة أمام دول العالم»، مشيرًا إلى أن موقعنا على الجدول العالمي والتصنيفات يتقدم، حيث تقدمنا 30 أو 40 مركز ومستمرين في العمل».