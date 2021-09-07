وزير التعليم: نسبة حصول الطلاب على درجات من التظلم «صفر»

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تظلمات الثانوية العامة، قائلًا: «عملنا جهد غير مسبوق والثانوية العامة 5 مرات، 3 امتحانات تجريبية في مايو يونيو ويوليو لـ700 ألف طالب، وامتحان رسمي والدور الثاني».

اللي جايب 70% و60% طالب مجتهد وشاطر

أكد خلال تصريحات تلفزيونية: «كان هناك تغيير في شكل النتيجة هذا العام الدراسي، لأن هذه الدفعة أول دفعة يطبق عليها النظام الجديد، وانخفضت المجاميع التي حصل عليها الطلاب، فقد تعودنا على أن التفوق هو أن يتخطى الطالب حاجز الـ90% وهو ما يتغير، وحدث توزيع مثالي للمجاميع وبقى ليها معنى ورونق، واللي جايب 70% و60% طالب مجتهد وشاطر».

التصحيح كله إلكتروني

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «التصحيح كله كان إلكتروني ونسبة التظلمات اللي كان لها درجات صفر، لأننا بنتكلم عن ورقة فيها تظليل لدوائر وعليها كود الاختبار وتسلسل الاسئلة يقابله تسلسل الإجابة والكمبيوتر يصحح الإجابات، وبعدين بناخد عينات نصححها يدويا، عملنا 100 ألف ورقة يدويا مرة و2 قبل إعلان النتيجة، وصححنا 2.5 مليون ورقة في التظلمات وأرسلنا الـ2.5 مليون ورقة للطلاب في بيوتهم، وقيل إننا قطعنا الأسماء من فوق عشان الورق يتلغبط، بعتنا لهم الورق عشان يشوفوا إننا مقطعناش حاجة».

أوضح: «عملنا فيلم وشرحنا كل خطوات عملية التصحيح، وفي وجود الكمبيوتر مفيش حاجة بتفوت على التصحيح، ولأن الناس كانت شايفة إن مجموعها أقل من توقعها فافتكروا إن الخطأ في حاجة أخرى وملقيناش هذا الخطأ، وقررنا أن يحضر الطالب مع ولي أمره للإطلاع على ورقته التي يتظلم على تصحيحها».

واصل: «مفيش دولة فيها نموذج إجابة، انت كده بتشكك في قدرة المؤسسة التعليمية، تعالى أديك الأسئلة وتصححها في الخطة .. بنقول اللي عايز يجي أهلا وسهلا، لكن لما هيجي هيبقى في تكلفة، لأننا بنطلع ورقة من بين 8 ملايين ورقة، فعملنا تكلفة لأن آلاف الناس هتشتغل مع اللي عاوز يشوف ورقته، واحتمال أن يحصل الطالب على درجة بسببها شبه منعدمة».