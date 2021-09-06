وزير التعليم: المدارس لن تُغلق إلا في أحلك الظروف.. وتطعيم الطلاب ممكن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية مُصرة على أن يكون العام الدراسي المقبل منضبطا، «فيه حضور وغياب وأعمال سنة»، موضحًا: «المدارس شغالة ولن تُغلق إلا في أحلك الظروف، ومصرون على استكمال العام الدراسي حتى نعوض ما خسرناه من محتوى تعليمي في السنوات السابقة، وإذا سمح مخزون اللقاحات بتطعيم الطلاب فإننا سنبدأ بالمرحلة الثانوية».

كل ما هتزيد اللقاحات كل ما هننزل بالأعمار

وأضاف شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية: «كل ما هتزيد اللقاحات كل ما هننزل بالأعمار، ولا بديل عن وجود المعلم والطلاب في الفصل ونحاول الحفاظ عليهم بشتى الطرق من خلال الإجراءات الاحترازية وتطعيم المعلمين، ونمنع المعلم الذي لم يتلقَ التطعيم من دخول المدرسة»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم والجامعات، حيث إن انتظام العملية التعليمية هو قرار دولة بالكامل ولجنة إدارة الأزمة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

سنتجنب تبعات أزمة كورونا

وتابع وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تعمل على تجنب تبعات أزمة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب جنبا إلى جنب، مع استكمال العملية التعليمية، مشددًا على أن المحتوى الإلكتروني لن يكون بديلا عن الذهاب إلى الفصول: «الاتجاه لعام دراسي متكامل الأركان ونحاول تفادي كورونا بالدروس المستفادة والمصانع التي بنيت لتصنيع اللقاحات، وحافظنا على أبنائنا أكثر من أي دولة اخرى منذ بداية الأزمة».

وأوضح: «المحتوى الإلكتروني والطرق البديلة في التعليم ليست الأساس، لأن التعليم عن بُعد سيكون مكملا ويثري العملية التعليمية».