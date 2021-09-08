«أنا خلاص ماشي».. شاب يتنبأ بوفاته قبل ساعات في البحيرة

حالة من الحزن تسيطر على عدد من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة عقب وفاة شاب يدعى هاني إبراهيم، اليوم، حيث تنبأ بوفاته قبل 48 ساعة عبر فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حالة من الصدمة في دمنهور بعد وفاة «هاني»

في البداية يقول رامي توفيق، صديق هاني، إنه تنبأ بوفاته عبر مقطع الفيديو الذي بثه قبل يومين، مشيرا إلى أنه الفيديو الأول له، ما أثار حالة من الذعر عقب نبأ وفاته صباح اليوم.

يعاني من أمراض قلب

وتابع «توفيق» أنه متزوج ولديه طفل، حيث كان يعاني منذ فترة من بعض أمراض القلب والتي أجرى على إثرها عملية تركيب دعامة، وتعافي عقب ذلك، إلا أنه شعر ببعض الآلام صباحا توفي على إثرها.

يتمتع بصحة جيدة

وأوضح حسن الرمادي، أحد جيران المتوفى، أنه كان يتمتع بصحة جيدة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه ردد عبارات الموت بصفة مستمرة، وأصبح يتعامل معهم بأنه سيلقى ربه قريبا.

عبارات الموت

وأضاف أن «الرمادي» خلال اليومين الماضيين أصبح يودع عددا من أصدقائه قائلا لهم إنه سيموت قريبا، راجيا منهم عدم إزالة مقطع الفيديو الذي بثه حتى يتذكره الجميع ويدعون له.

وفاة شاب عقب تنبؤه بذلك

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات قليلة فيديو لأحد الأشخاص الذي يتنبأ بوفاته، معبرا عن رضاه بقضاء ربه، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه عقب وفاته.