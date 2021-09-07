مصرع وإصابة 3 شبان في انقلاب «شحنة طوب» على «توكتوك» بالدقهلية (فيديو)

أنقذ أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية شابين من الموت المحقق واستخرجوا جثة آخر، عندما انقلبت عليهم سيارة محملة بالبلوك «نقلة طوب»، أثناء استقلالهم مركبة «توكتوك»، حال سيرهم بجوار المقطورة انقلبت عليهم، فهرع أبناء المدينة إلي مكان الحادث لإنقاذهم، ونقل الطوب بعيداً عن المركبة، حتى تمكنوا من إخلاء المكان، وانتشال جثة المتوفي والمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام في حالة خطرة.

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بيانات ضحايا الحادث

وتسبب الحادث في مصرع شاب يُدعي «كمال ن. ج.»، 24 سنة، عامل عادي من منشأة ناصر، مركز السنبلاوين، وإصابة «أحمد محمد السيد الجدامي»، 31 سنة من منطقة المعاهدة مركز السنبلاوين، سائق التوك توك، بالإضافة إلي إصابة شاب آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتهما.

بدأت الأحداث بانقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل حال سيرها على طريق «السنبلاوين – الزهايرة»، وكانت محملة بـ«نقلة طوب» بلوك أبيض، وتصادف مرور توك توك بجوارها فانقلبت عليه.

أهالي السنبلاوين يحملون الطوب وينقذون شابين

هرع أهالي مدينة السنبلاوين إلي مكان الحادث، وبدأوا في نقل الطوب من علي التوك توك لاستخراجه واستخراج من بداخله، وساعدهم في ذلك لودر مجلس المدينة في إبعاد الطوب عن مكان الحادث إلي أن تمكنوا من استخراج المتوفي والمصابين ونقلهم إلي المستشفى القريب من مكان الحادث.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي بالسنبلاوين مقاطع فيديو لواقعة نقل الطوب من علي التوك توك واستخراج الشباب الموجودين بداخله.

وانتقل إلي مكان الحادث العميد مهدي محمد مهدي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.