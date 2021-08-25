وفاة شاب وإصابة 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بجنوب سيناء

لقى شاب مصرعه، وأصيب 10 أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب «ميكروباص سياحي» بمدينة شرم الشيخ .

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص تابع لإحدى الشركات السياحية على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن وفاة «كيرلس سامي أبوالليف»، 22 عامًا، من القاهرة، وإصابة كلًا من «نادية فاروق أحمد، 42 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليمنى وسحجات، والسيد أحمد السيد 46 عامًا، اشتباه كسر بفقرات ظهره، وأسماء السيد أحمد 15 عامًا، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات، ورودينا السيد أحمد، 18 عامًا، سحجات وكدمات، ونورسين السيد أحمد 10 سنوات، سحجات وكدمات، وسليم السيد أحمد، يبلغ من العمر عامًا، بدون إصابات ظاهرة»، وجميعهم من الإسكندرية.

كما أصيب كلًا من «محمد محروس عبد اللطيف، 27عامًا من سوهاج، آلام بالظهر، وهيام وائل هادي، 27 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر عمود فقرى وسحجات، وهاني وائل هادى 25 عامُا، اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات، وكليهما من الأردن، وأحمد محمد محمد 27 عامًا، سحجات وكدمات وجرح قطعي 4 سم بالزراع الأيسر، من محافظة الشرقية».

وجرى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثة والمصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وباشر رجال المرور رفع أثار الحادث لتسيير الحركة.

كما جرى إخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.