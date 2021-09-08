15 قرصًا لعلاج القلب تنهي حياة طفل في العمرانية

لقي طفل مصرعه، إثر تناوله أقراصا لعلاج القلب الخاصة بوالدته في دائرة قسم شرطة العمرانية، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من مستشفى أم المصريين، بوصول طفل جثة هامده إثر تناوله أقراصا لعلاج القلب.

وبانتقال رجال المباحث إلى المستشفى، تبين العثور على جثة طفل يدعى «عمر السيد خليل»، 3 سنوات، مقيم دائرة قسم الشرطة، وتبين من خلال فحص الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية.

15 قرصًا لعلاج القلب أنهت حياة طفل

وكشفت التحريات أنه أثناء لهو الطفل داخل المنزل، عثر على علبة أقراص لعلاج القلب خاصة بوالدته، وتناول أكثر من 15 قرصًا؛ أسفر عن دخوله في حالة إعياء شديدة، وعندما لاحظت والدته شرائط علبة الدواء فارغة بجواره استغاثت بالجيران، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أم تذبح رضيعتها في بولاق الدكرور

وفي سياق منفصل، شهدت منطقة بولاق الدكرور قيام ربة منزل بذبح رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها الـ 8 أشهر، بسبب إصابتها بمرض نفسي، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحريات أن الأم تعاني من مرض نفسي، وقامت بذبح رضيعتها على سلم العقار، وبتفتيش الشقة تم العثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل الغسالة في منزل المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.