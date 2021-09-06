مصرع طفل وإصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بسيوة ومطروح

لقي طفل مصرعة وأصيب 9 مواطنين في حادثي تصادم بطريقي «سيوة ومطروح»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيوة المركزي، ومستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

مصرع طفل وإصابة 2 بحادث انقلاب تروسيكل في سيوة

واستقبل مستشفى سيوة المركزي، كلا من «أحمد عمر شعبان»، 14 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه واشتباه كسر بالرسغ الأيمن، و«عمر محمد شعبان»، 50 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات بالجسم، فضلا عن وفاة «منعم عمر شعبان»، 9 سنوات، وفى انتظار معاينة الحادث بطريق طبطاح في واحة سيوة من خلال مباحث قسم شرطة سيوة.

إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص طريق مطروح - الإسكندرية

وشهد طريق «مطروح - الإسكندرية»، انقلاب سيارة «ميكروباص»، أمام قرية «الجفيره»، ما أسفر عن إصابة «هناء عبد العليم زيان، 65 سنة، سيلا محمد عبد الرازق، 4 سنوات، محمد أحمد عبد العظيم، 73 سنة، وأماني محمد أحمد، 38 سنة، أسماء محمد أحمد، 35 سنة، يارا شريف عبد الغني، 4 سنوات، وحمزه محمد عبد الرزاق، 3 سنوات»، وجرى نقلهم لمستشفى رأس الحكمة وجاري استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، ومعاينة الحادث.