مصرع طفل تحت أنقاض «بلكونة» بالبحيرة

لقى طفل مصرعه إثر انهيار جدار شرفة منزل عليه في قرية «زهرة»، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى اخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام جثة طفل يُدعى «آدم عبد الكريم رمضان»، 7 سنوات، إثر انهيار جدار شرفة منزل قديم عليه في قرية «زهرة» دائرة المركز.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع سيدة في حادث «بلكونة» سابق بدمنهور

يُعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة في البحيرة، حيث شهدت المحافظة في وقت سابق أمس الأحد، مصرع ربة منزل، نتيجة سقوط «بلكونة» منزلها بها، في منطقة «طور سينا»، بمدينة دمنهور، أثناء قيامها بنشر الغسيل، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، التي باشرت التحقيق في الواقعة

نقل المصابة الي المستشفى

وتلق اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث من مركز شرطة دمنهور، يفيد بإصابة سيدة بجروح وكدمات خطيرة، إثر انهيار شرفة منزل ملك «محمد عبد اللطيف»، وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني، وتم فصل كافة المرافق عن المنزل محل الواقعة.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة الشهر الماضي انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.