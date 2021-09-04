إغلاقه 3 أيام.. غواص يكشف انتهاكات «أخدود الكانيون» في دهب

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قراراً اليوم السبت، بإغلاق منطقة «الكانيون» بمدينة دهب، لمدة 3 أيام، لدراسة الموقف ورفع كفاءة المكان، ودراسة تطوير الشاطئ، والقضاء على كافة أشكال العشوائيات للحفاظ على الطبيعة البصرية والارواح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي ترأسه المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادة الأمنية والتنفيذية.

قرار الغلق لحماية البيئة البحرية والحياة البرية

قرار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بغلق «الكانيون» الهدف منه هو الحفاظ على الموروث البيئي والحياة المائية، التى تتمتع بها المناطق السياحية بجنوب سيناء، حيث تعرضت المنطقة للضرر، نتيجة حدوث بعض المخالفات والتجاوزات والسلوكيات الضارة بالطبيعة البصرية والشعب المرجانية، في منطقة «الكانيون»، بمدينة دهب.

«الكانيون» قبلة السائحين من كل مكان والأخدود أهم ما يميزها

«بكر مدني»، مدرب غطس في دهب، صاحب الفيديو المشهور الذي نشر خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي يحذر فيه من أخطار تتعرض لها المنطقة، مشيراً إلى أن منطقة «الكانيون» تُعتبر من أفضل أماكن الغطس في مدينة دهب، وتُعتبر قبلة للسائحين من كل مكان، مؤكداً أن «الكانيون» مقصد للغطاسين المحترفين، وليس الهواة، لأنه عبارة عن أخدود عميق، يترواح بين 19 و48 متراً، كما أن الشعاب المرجانية تحاصر منطقة «اللاجونا»، الموجودة في مدخل «الكانيون».

وأوضح في مقطع الفيديو، أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبتها شركات السياحة في الآونة الأخيرة بحق هذه المنطقة، حيث سمح بقيام السياح باستخدام اللايف جاكيت، والقيام بعملية سنوركلينج، والمكان يتعرض لدمار الشعاب المرجانية.

حملات لضبط المخالفين وتحرير محاضر للشركات السياحية

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك مراقبة مستمرة للمحميات الطبيعية، وأماكن دخول الشركات السياحية لهذه المناطق، موضحاً أنه عقب نشر الفيديو، جرى التنسيق مع قطاع محميات جنوب سيناء وشرطة السياحة، لتوعية الشركات السياحية التي تقوم بنقل الزوار إلى «الكانيون».

وأضاف أنه في حالة مخالفة الشركات للتعليمات التي تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية، سوف يجري تحرير محاضر لها ومنعها من الدخول، وناشد رئيس المدينة السياح، خاصةً المصريين، ضرورة المحافظة على كنوز دهب السياحية، وأهمها الشعاب المرجانية، وعدم الوقوف عليها أو تكسيرها بقصد أو بدون قصد، وعدم إلقاء أي مخلفات داخل هذه المناطق.