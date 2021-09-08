السيسي: البشرية تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف مصر بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، متمنيا مؤتمر مثمر يسهم في جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الرئيس السيسي: «إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة لتلبية تطلعات شعوب العالم».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى.