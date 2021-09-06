وظائف السكة الحديد 2021.. باقي 3 أيام على إغلاق باب تلقي طلبات التعيين

يبحث الآلاف من خريجي الكليات والدبلومات الفنية عبر مؤشر البحث جوجل، عن وظائف السكة الحديد 2021، حيث من المنتظر إغلاق باب تلقي أوراق تعيين المتقدمين للوظائف يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث سيتمّ تعيين نحو 250 مهندسًا و1500 فني في تخصصات مختلفة، سواء عمال مزلقانات أو صرافين تذاكر أو عمال أبراج إشارات، للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، وسيتم اختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية والهندسية.

وظائف السكة الحديد 2021.. توفير 1750 وظيفة لخريجي كليات الهندسة والدبلومات الفنية

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنَّ التقديم في وظائف السكة الحديد 2021، بدأ منذ 9 أغسطس الماضي، وأن عدد الوظائف التى تم توفيرها نحو 1750 وظيفة، موضحا أنَّه سيتمّ إغلاق باب تلقي طلبات المرشحين للوظائف بعد 3 أيام، مؤكّدا أنَّه سيتمّ إجرء اختبارات لجميع المتقديمين للوظائف لاختيار أفضلهم، للتعيين فورا.

وظائف السكة الحديد 2021: عمل اختبارات لجميع المتقديمين لأختيار أفضلهم للتعيين فورا

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ وظائف السكة الحديد 2021، تمّ التقدم لها حتى الآن نحو 15 ألفًا و250 خريجًا من كليات الهندسة والدبلومات الفنية، للحصول على 1750 وظيفة بجميع مناطق السكة الحديد، منهم 250 مهندسًا، و1500 فني، مؤكّدًا أنَّ هناك تعليمات مشددة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، في مكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهًا إلى أنَّ مرتبات وظائف السكة الحديد تبدأ بـ3 آلاف جنيه.

وظائف السكة الحديد 2021: 15 ألفًا و250 متقدم للتعيين في مناطق السكة الحديد

ومن جهته، أكّد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ وظائف السكة الحديد 2021 هدفها تجديد الدماء وتطوير الأداء داخل جميع قطاعات الهيئة، منوها إلى أنَّ الوزارة تعمل على تطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أنَّ جميع إجراءات الوقاية من كورونا يتم تنفيذها داخل القطارات ومحطات السكة الحديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.