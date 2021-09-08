السيسي: «التعافي الأخضر» أضحى ضرورة ملحة على رأس أولويات حكومات العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس أولويات حكومات العالم بالمرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة جراء جائحة «كورونا»، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى: «مما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري في القطاع الخاص للمضي قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته مختلف مجالات التنمية جنبا لجنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع».