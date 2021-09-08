السيسي: مصر من أوئل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى للتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت من أوئل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا للأولويات والمبادئ الوطنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة، للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، «تتفق أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 لتعظم من قيم التعاون المشترك ومتعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على أهمية التكامل الأفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تعد محورا مهما من محاور النقاش في هذا المنتدى حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز التكامل والاندماج بين دول القارة والتي تمتلك فرصا هائلة لتطلع بدور محوري في مستقبل الاقتصاد العالمي».