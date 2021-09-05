رفض والدها عملها أثناء الدراسة.. انتحار طالبة بكلية حقوق المنصورة

أقدمت طالبة بكلية الحقوق بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، على الانتحار، بتناول عقاقير مخدرة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، لعدم موافقه والدها على عملها أثناء دراستها، وتوفيت فور نقلها لمركز السموم بالمنصورة، متأثرة بإصابتها.

وفاة طالبة بكلية حقوق المنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان المنصورة من مركز السموم بالمنصورة، بوصول المدعوة «ندى. إ. أ» 21 سنة، طالبة بكلية الحقوق، ومقيمة في منطقة «عزبة الشال» دائرة القسم، مصابة باختلال في درجة الوعي، وهبوط حاد بضغط الدم، وانخفاض ضربات القلب، ادعاء تناول مادة غير معلومة توفيت عقب وصولها للمستشفى.

والد المتوفاة: انتحرت لرفضي عملها أثناء الدراسة

بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والدها 54 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات العنوان قرر، في محضر الشرطة، مرور ابنته بحالة نفسية سيئة، لعدم موافقته على عملها أثناء دراستها، ولم يتهم أحدا ولا يشتبه في وفاتها جنائيا

وبورد تقرير مركز السموم، يفيد بتعاطيها عقاقير مادة مخدرة، وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بتناولها مادة مخدرة، ولا يمكن الجزم في وجود شبهة جنائية من عدمه.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن محافظة الدقهلية، شهدت انتحار سائق في مدينة دكرنس شنقل في حلقة بحمام بيته، باستخدام كوفية، لعدم قدرته علي شراء توك توك جديد، وأكدت والدته في محضر الشرطة، أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة.