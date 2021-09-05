انتحار سائق في الدقهلية شنقا لعدم قدرته على شراء «توك توك»

ضاق الحال بسائق في محافظة الدقهلية، فلم يتمكن من شراء «توك توك» جديد يستطيع أن يعمل عليه بدلا من العمل لدى الآخرين، فأقدم على الانتحار شنقًا، عن طريق ربط «كوفية» بحلقه بأعلى باب حمام منزله بمنطقة «ميت الحلوج» بمدينة دكرنس ولف طرفها الآخر حول رقبته وعلّق نفسه بها.

وأكدت والدة السائق، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لرغبته في شراء «توك توك» خاص به، فربط «كوفية» بحلقة بأعلى باب الحمام، ولفها حول رقبته وباكتشافها ذلك قامت بفكه بمساعدة شقيقه ونقلاه إلى مستشفى دكرنس العام، إلا أنه توفى هناك.

وصول جثة شاب إلى مستشفى دكرنس العام

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول «محمود. ال. ص»، 20 سنة، سائق توك توك، ومقيم في منطقة «ميت الحلوج» بندر دكرنس جثة هامدة ادعاء حادث انتحار.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الواقعة، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين وجود آثار حز حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

والدته: «كان نفسه يشتري توك توك»

وبسؤال والدته «سعاد.ش. ي»، 28 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت بأن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة لرغبته في شراء «توك توك» خاص به، وقام اليوم بالانتحار حال تواجده بحمام المنزل عن طريق ربط «كوفية» بحلقه بأعلى باب الحمام ولفها حول رقبته وتعليق نفسه بها وباكتشافها ذلك قامت بفكه بمساعدة شقيقه ونقله الى المستشفى ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك

وذكر تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ووجود آثار شنق حول الرقبة ولا توجد إصابات أخرى، ولا يمكن الجزم في الوفاة. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5780 إداري مركز دكرنس لسنة 2021، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.