انتحار طالب بالصف الأول الإعدادي «شنقا» في الفيوم

اختفى عن أسرته لساعات، فشعرت الأسرة بالقلق، وبدأت في البحث عنه والاتصال بكل أصدقائه ولكن دون جدوى، إلى أن عثروا عليه مشنوقا فوق سطح منزله، حادث أليم شهدته قرية ترسا التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، لطفل يبلغ من العمر 12 عاما انتحر بشنق نفسه بحبل.

وتعود تفاصيل الواقعة لقلق أسرة الطفل «محمد» بسبب غياب نجلهم لفترة خارج المنزل، وحاولوا الاتصال به لكن دون جدوى، وبدأوا في البحث عنه وبسؤال أصدقائه أكدوا أنهم لا يعرفون عن شيئا، ثم تفاجئوا بانتحاره شنقا.

العثور على الطفل مشنوقا

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل «محمد.ن.م» 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بالعثور على جثته مشنوقاً فوق سطح منزلهم.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة سنهور برئاسة المقدم محمد عشري إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة الطفل محمد مُعلقة في سقف منزله، بواسطة حبل متدلي من أحد العروق الخشبية، فيما أصيبت والدته بإغماء نتيجة الصدمة.

النيابة العامة تحقق في وجود شبهة جنائية

وجرى نقل جثة الطفل المنتحر إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة بعد تشريحها وإعداد تقرير تفصيلي بأسباب الوفاة، واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية ترسا، بعدما علموا بنبأ انتحار الطفل محمد، خاصة أنه كان يشتهر بحسن الخلق والابتسامة والود.