إنشاء 585 مشروعا في قرى مطوبس ضمن «حياة كريمة» بـ7.5 مليار جنيه

يواصل قطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير 18 قرية و187 عزبة وتابعا بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، حيث يجرى إقامة 585 مشروعاً تنموياً وخدمياً لخدمة أكثر من 350 ألف نسمة، وفقا للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي يتابع بشكل يومي ما وصلت إليه المبادرة ونسب تنفيذ المشروعات بالقرى.

وأكد المحافظ، أن يجرى إنشاء 21 مشروع مياه شرب، وتم البدء في 14 مشروعاً بتكلفة تقديرية 504.50 مليون جنيه، وجاري تغيير خط 1000 متر بطول 800 متر لخدمة القرى، فضلاً عن إنشاء 47 مشروع صرف صحى، كما تم البدء في 7 مشاريع، بتكلفة 980 مليون جنيه، إضافة لتنفيذ 10 مشاريع صرف صحى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وسيتم الربط عليها مشروعات صرف صحى مبادرة« حياة كريمة».

كما يجرى تنفيذ 24 مشروعاً في قطاع الصحة ما بين إحلال وتجديد وحدات صحية وإقامة وحدات أخرى، و85 مشروعاً بالتربية والتعليم تتنوع ما بين إقامة مدارس جديدة وإحلال وتجديد أخرى فضلاً عن إنشاء أبنية تعليمية وإدارية، وتم البدء بـ 14 مشروعاً، والانتهاء من 5 مدارس، فضلًا عن إقامة 21 مشروعا بالشباب والرياضة عبارة عن إنشاء مراكز شباب وتطوير آخرى.

إنشاء 5 مجمعات خدمية لأهالي مطوبس

وأوضح «نور الدين»، أنه سيتم إقامة 90 شروعاً بقطاع الكهرباء والإنارة العامة، و12 مشروعاً خاص بقطاع الرى والموارد المائية، و12 مشروعاً تنموياً، و9 مشروعات فى قطاع تحسين البيئة، و24 مشروعاً خاص بالقطاع الأزهرى، و12 مشروعاً خاصاً بقاع تدعيم الوحدات، و7 وحدات اسعاف، كما سيتم إنشاء 5 مجمعات خدمية، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية، و5 مشروعات خاص بالمجمعات الزراعية والبيطرية، بإجمالى 585 مشروعاً.

كما سيتم إنشاء 19 مشروعاً خاص بالغاز الطبيعى لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة منازل القرى، و15 مشروعا خاص بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط انترنت فائقة السرعة للمنازل، كما تم إدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيلها ورصفها.

وأشار «نور الدين» إلى انه سيجرى إعادة إنشاء 900 منزل ضمن مبادرة «سكن كريم» ضمن «حياة كريمة»، فضلا عن تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدء العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس، موجهاً بشرح ما يجرى على الأرض لأهالى مطوبس، وتتم مشاركتهم حتى يشعرون أنهم يشاركون في بناء قراهم.