بعد زيادة أعداد المصابين ..مستشفيات الإسماعيلية تعاود فتح أقسام العزل

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الإسماعيلية من جديد خلال الأسبوع الماضي وسط حالة ترقب من الأطقم الطبية في المستشفيات.

فتح أقسام العزل

واستقبل مستشفى حميات الإسماعيلية عددا من المصابين بكورونا خلال الأيام الماضية، بعد تضاعف أعدادة المصابين خلال اليومين الماضيين، فيما أعاد المستشفى تجهيز قسم العزل بالكامل استعداداً لزيادة الأعداد.

وفتح مستشفى جامعة قناة السويس قسم العزل بالمستشفى لاستقبال المصابين تزامنا مع زيادة الأعداد ودخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وقالت المصادر الطبية إنه جرى تجهيز كافة أقسام العزل من جديد ووضع خطط للطوارئ للعمل خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن هناك حالات تتردد علي المستشفيات يومياً، إلا أنها ليست حالات حرجة، مقارنة بحالات الإصابة في الموجتين الأولي والثانية، مشيرة إلى أن أعراض الموجة الرابعة أكثر انتشاراً لكنها أقل حدة.

استشاري عناية مركزة: كورونا تضرب من جديد

وقال الدكتور محمد خالد استشاري العناية المركزة وعضو اللجنة العلمية لكورونا في الإسماعيلية، إن فيروس كورونا بدأ يضرب من جديد محذراً من الموجة الرابعة، وتابع: «الحل هو العودة للاجراءات الاحترازية مرة أخرى وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي إضافة إلى الحصول علي اللقاح في أسرع وقت».

ارتفاع أعداد الإصابات في مصر

وشهدت مصر ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين وصلت إلى 343 حالة جديدة، أمس الأحد، حسب بيان وزارة الصحة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 حالة ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 290027 من ضمنهم 16789 حالة وفاة.

من جانبها توقعت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أن تكون ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في مصر بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وأشارت إلى أن الذروة ستستمر حتى بداية شهر أكتوبر لتعود للإنكسار تدريجياً مرة أخرى مناشدة المواطنين الالتزام بإجراءات التباعد وسرعة الحصول علي اللقاح.