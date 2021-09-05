أمرت نيابة السويس، ظهر اليوم الأحد، بدفن جثامين المتوفين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - القاهرة»، وتسليم عدد من الجثامين لذويها فور التوصل لهويتها.

وباشر فريق من النيابة العامة بالسويس التحقيق على مدار الساعات الماضية، وأجرت معاينة لمكان الحادث، واستمعت لأقوال بعض المصابين وشهود العيان حول الواقعة.

آخر أخبار حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس القاهرة.. استلام الجثامين

وقالت مصادر طبية بمستشفى السويس العام، إن بعض الأهالي وصلوا بالفعل أمام ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لبدء إجراءات استلام الجثامين بعد إنهاء كل الأوراق والإجراءات.

وأضافت المصادر الطبية، أن الجثث ستُنقل إما بسيارات نقل الموتى أو بسيارات الإسعاف إلى مكان المتوفين، مشيراً إلى أنهم مقيمون بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

آخر أخبار حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس القاهرة.. رفع الأتوبيس

وذكرت مصادر أمنية، أنه تم الاستعانة بأحد الأوناش الضخمة لإعادة الأتوبيس إلى وضعه الطبيعي، ووضعه بمكان بعيد عن نهر الطريق، فور وقوع الحادث بساعات لإعادة الحركة المرورية الي طبيعتها بشكل عادي.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف في السويس نقلت 8 جثث إلى ثلاجة المستشفى فور وقوع الحادث، و38 مصابًا إلى المستشفى، توفي منهم 4، ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصا.

أسماء المتوفين في حادث السويس

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث السويس اليوم، بينهم مشرف الرحلة يوسف رمضان، 26 سنة، والمقيم بالقناطر الخيرية، والمسؤول عن مرافقة الأتوبيس خلال جولته من القاهرة إلى شرم الشيخ.

وأسفر حادث السويس اليوم عن وفاة كل من مديحة أحمد جودة، 62 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، وسمر عماد الدين السيد، 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمدينة العبور بمحافظة القاهرة.

كما أسفر الحادث عن وفاة خديجة محمد الشيخي، 37 سنة، ومقيمة بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، إضافة إلى عدد من المجهولين بينهم طفل مجهول الهوية عمره 3 سنوات، وطفل آخر 10 سنوات.