التعليم العالي تكشف موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ترقب كبير بين طلاب الثانوية العامة 2021، وتحديدًا طلاب الدور الثاني الذين ينتظرون نهاية امتحاناتهم في 13 سبتمبر المقبل؛ استعدادًا لبداية تنسيق المرحلة الثالثة، وسط تساؤلات عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات، والتي خصصت لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

موعد أولي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات سيحدد عقب تحديد موعد غلق باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة للجامعات، الذي سيعلن عنه بعد نهاية مرحلة تقليل اغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل.

تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية

في سياق آخر، قرر مد التقدم للجامعات الخاصة عبر التنسيق الموحد حتى يوم السبت المقبل، الذي كان مقرر إغلاقه الخميس، بسبب الإقبال الكبير على عملية التقديم على الجامعات الخاصة عبر التنسيق الإليكتروني، خاصة مع تخفيض لحد الأدنى للتقدم لكليات جامعات القطاع الخاص والتى يأتى على رأسها كليات الطب البشري ليصل لـ85%، الصيدلة 80%، الحاسبات والمعلومات 65%، وفنون تطبيقة 63%، والعلوم الصحية 62%

فيما تقرر أيضا تخفيض الحد الأدنى للتقدم بالجامعات الأهلية الجديدة لنسبة 5% بمختلف القطاعات للكليات بالجامعات الأهلية، ويأتي على رأسها كليات الطب البشري الذي وصل حده الأدنى للقبول 2%.

بدء تطعيم طلاب الجامعات المصرية بلقاح كورونا

وانطلقت أيضا صباح اليوم، إشارة بدء تطعيم طلاب الجامعات المصرية بلقاح كورونا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث شهد وزيرا التعليم العالي والصحة تطعيم طلاب جامعة القاهرة باللقاح، وسط تأكيدات أن المستهدف تطعيم 270 ألف طالب من خلال 17 منفذا داخل الحرم الجامعي وخارجه.