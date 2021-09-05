تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 100 ألف مكان شاغر للطلاب بالجامعات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بنهاية الأسبوع الحالي، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، المقرر الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات 2021 للمرحلة الثانية، على أن يتم الكشف عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة، خاصة الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم، داخل كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم، ولطلاب الشعبة الرياضية لكليات الهندسة، ولطلاب الشعبة الأدبية بكليات الآداب والتربية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والحقوق.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للشعبتين علمي وأدبي

ومن المقرر أن يكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثالثة 2021، للشعبتين العلمي والأدبي، وموعد بدايتها ونهايتها، وموعد مرحلة تقليل الاغتراب لها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر وزارة التعليم العالي بمنطقة التجمع الخامس، مشددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ مساء اليوم إجراءات توزيع الطلاب على الكليات وفقا للأعداد المقررة لكل كلية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 100 ألف مكان لطلاب المرحلة

وعن توقعات الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، كشفت مصادر عن أنّ هناك نحو 100 ألف مكان شاغر لطلاب المرحلة بالكليات على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وهناك مكان لكل طالب للدراسة بمؤسسات التعليم العالي 2021، وجار العمل على قدم وساق لتوفير سبل الراحة والإمكانيات المادية والبشرية، التي تؤهل لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع جودة متطلبات العلمية التعليمية عالميا وإقليميا، بما يتماشى مع كبرى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.