شاهين: رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية إلى 100 مليون طن

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإٍسكندرية، إن الطاقة الاستيعابية للميناء 66 مليون طن، وستصبح 100 مليون طن، وذلك بعد إضافة نحو 25 رصيفا، فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع مساحات تخزينية، وهذا رقم كبير للغاية، وسيكون عمق المحطة 17 مترا حتى تستطيع أكبر سفينة في العالم أن تقف دون أي مشاكل، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال نحو 50 سفينة يوميا.

شاهين: جارِ الربط بين ميناءي الإسكندرية والماكس وتفعيل الربط اللوجيستسي أيضا

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه سيتم الربط بين ميناء الإسكندرية وميناء الماكس، وتفعيل الربط اللوجيستسي أيضا، مشيرا إلى أن هذا الربط سينظم نقل البضائع وتخصيص أرصفة لكل بضاعة.

تطبيق الفاتورة الموحدة بميناء الإسكندرية

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإٍسكندرية، أن الهيئة عملت على تطبيق الفاتورة الموحدة، التي تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ أكبر مشروعات في ميناء الإسكندرية في الميناء القديم أو ميناء الدخيلة، بأطوال أرصفة تتخطى 22 كيلو مترا.

وأوضح شاهين، أن هيئة الميناء تنفذ عددا من المناطق اللوجستية الجديدة، التي تقع الأولى منها على مساحة 273 فدانا، وتم البدء فيها بعد أن تم نقل تبعيتها من هيئة الثروة السمكية، إلى ميناء الإسكندرية.

تدشين وحدات سكة حديد

ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض الوحدات الجديدة الخاصة بالسكة الحديد بميناء الإسكندرية، وأصدرت الوحدات صافرات التحية للرئيس السيسي، قبل تفقده تلك الوحدات من الداخل.

تطوير الأداء الاقتصادي

وشدد الرئيس السيسي، خلال الجولة، على أن كفاءة التشغيل للوحدات الجديدة تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي: «لو مفيش أداء اقتصادي مظبوط، الحاجات الجديدة دي بعد 5 سنين هنخسرها وهنبقى محتاجين نستلف تاني علشان نشتري.. لأ مش هيحصل.. آه جبنا الجديد وبنحدث وبنعمل كل شيء ولكن التكلفة المالية بتاعة الشغل مفيهاش كلام.. لو عاوزين تحافظوا على بلدكم تبقى كده».