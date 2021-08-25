«شافوا الموت».. تفاصيل إنقاذ 11 شخصا من الغرق بالإسكندرية «فيديو»

كشف الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، عن تفاصيل إنقاذ 11 من المصطافين من الغرق في أولى أيام ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، وذلك أثناء وجود أعضاء الفريق في مياه البحر بشاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، للبحث عن غريق شاب لقى مصرعه في نفس الشاطئ.

6 غواصين أنقذوا 11 غريقا في أقل من ساعة

وقال المالحي، في بث مباشر لـ«الوطن»، إنه أثناء نزول 6 غطاسين للبحث عن جثمان الغريق قد تم إنقاذ 11 شخصاً آخرين كانوا يصارعون الغرق بسبب ارتفاع موج البحر، وعدم وجود منقذين في الشاطئ، فيما تم انتشال جثة الغريق بعد ذلك.

إنقاذ سيدة قبل لحظات من الموت غرقا

وأوضح أنه بسبب ذلك الغريق قد توجهوا إلى ذلك الشاطئ لتكون إرادة الله أن ينقذوا 11 شخصا كادوا أن يلقوا مصير الغريق المتوفى، إلا أن الغواصين تمكنوا من إنقاذهم وهم على أعتاب الموت، لافتاً إلى وجود سيدة غارقة في عمق البحر ظنها الغواصون أنها الغريق الذي يبحثون عنه إلا أنه اتضح أنها غريقة أخرى وكانت على أعتاب الموت.

عدد من الأشخاص عادوا إلى البحر مجددا بعد إنقاذهم رغم التحذيرات

وأشار إلى أنه تم إنقاذ 11 شخصا في أقل من ساعة، وهو معدل كبير يوضح حجم ارتفاع الأمواج في ذلك اليوم، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص الذي تم إنقاذهم قد شكروا الله على بقائهم على قيد الحياة والتزموا بأماكنهم على الشاطئ، فيما رفض آخرون الانصياع إلى التعليمات وعاودوا النزول إلى المياه مجدداً رغم ما مروا به من لحظات صعبة وحرجة.

نصائح للمصطافين في ظل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ووجه قائد غواصين الخير، نصائح للمصطافين في ظل ارتفاع الأمواج بضرورة الانصياع وراء تعليمات مسؤولي الشواطئ والانتباه التام للأطفال في شواطئ الإسكندرية خلال ارتفاع الأمواج المتمثلة في رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية والاكتفاء بلعبهم على الرمال نظراً لأن تيارات السحب بالبحر كبيرة ويبدأ من الشاطئ لأن بداية الموجة هى أقوى نقطة للسحب.

فيما طالب مسؤولي الشواطئ بضرورة منع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد على تواجد المراقبين على أبراج المراقبة ومنع نزول المواطنين إلى المياه قبل أو بعد مواعيد عمل المنقذين الرسمية التي تبدأ في السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.