جامعة المنصورة تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. الخطوات والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة المنصورة، عن البدء، غدا السبت، في تنفيذ خطة تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، لجميع منتسبي الجامعة من مختلف القطاعات، سواء الطلاب القدامى أو الجدد، بعد إعلان جداول التطعيم، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد تم استلام التطعيمات من خلال مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

خطة التطعيم ضد فيروس كورونا للطلاب

وأوضح البيان أن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، تتضمن إعلان الجامعة عن بدء تطعيم طلاب الجامعة ضد فيروس كورونا، وذلك بعيادات الكليات بالجامعة، البالغ عددها 18 كلية، وعلى الطلاب متابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد التطعيم، مع البدء في تطعيم الطلاب القدامى بالكليات، بعد إعلان جداول التطعيم، وتطعيم الطلاب المستجدين أثناء الكشف الطبي.

الخطوات المطلوب اتباعها بواسطة الطلاب

- على الطالب أن يقوم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة من هنا وذلك قبل موعد التطعيم بيوم واحد، على أن يقوم الطالب باختيار مركز التطعيم بجامعة المنصورة في الخانة الخاصة بمركز التطعيم، الذي يرغب بالحصول على اللقاح به، ويجب على الطالب مراعاة الدقة الشديدة في البيانات التي يقوم بتسجيلها على الموقع.

- يتم بعد التسجيل الحصول على رقم التسجيل المكون من عشرين رقما.

- يقوم الطالب بطباعة عدد (2) نسخة من استمارة طلب اللقاح.

- يقوم الطالب بتدوين رقم التسجيل المكون من (20) رقما على عدد (2) نسخة من استمارة تلقي اللقاح.

- يتوجه الطالب في الموعد المحدد من الكلية للتطعيم ومعه عدد (2) استمارة تلقي اللقاح موقعة (توقيع حي)، وعدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي.

- على الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة، إحضار ما يفيد بحصولهم على التطعيم، وتسليمه إلى مكتب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.