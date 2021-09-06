جامعة المنوفية تواصل تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

تواصل جامعة المنوفية، تطعيم العاملين فيها، بلقاح فيروس كورونا المستجد، لكل من قام بتسجيل بياناته علي موقع وزارة الصحة للحصول علي اللقاح، وتستمر الجامعة خلال الأيام المقبلة في تطعيم الطلاب وباقي العاملين في الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظا علي العاملين بالجامعة والطلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا من جديد وبدء الموجة الرابعة للفيروس.

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية بلقاح كورونا

وتابع رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل مبارك، العمل بأماكن التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قام بزيارة كليتى التربية والحاسبات والمعلومات، وتفقد نقاط التطعيمات تحت إشراف الإدارة العامة للشئون الطبية والمستشفيات الجامعية، وسط توافد عدد كبير للحصول على اللقاح عقب تسجيلهم على الموقع الإلكتروني وتحديد موعد التطعيم .

وقال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إن أماكن تلقي اللقاحات تم تجهيزها للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن اللقاح إجباري لجميع الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولن يسمح لأي طالب بالتواجد داخل الكلية أو متابعة العملية التعليمية دون الحصول علي جرعتي اللقاح .

الحصول علي اللقاح شرط لدخول طلاب جامعة المنوفية الكليات

وكشف مصدر بجامعة المنوفية، أن الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، لن يسمح لهم بالتواجد داخل الكليات وفق التعليمات الجديدة التي صدرت من إدارة الجامعة حفاظا علي حياة الطلاب، ولمنع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب في ظل انتشار الموجة الرابعة في مصر رسميا.

وأضاف المصدر، أن إدارة جامعة المنوفية، كانت حريصة علي تطعيم العاملين فيها وكذلك الطلاب، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وألزمت الجميع بضرورة الحصول علي اللقاح لكي يكون شرطا من شروط العملية التعليمية خلال العام المقبل حفاظا علي حياة الجميع، ووفق توجهات الدولة المصرية .