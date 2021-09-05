التسجيل من اليوم.. خطوات حصول طلاب جامعة حلوان على لقاح كورونا (فيديو)

بدأت جامعة حلوان، اليوم، في استقبال طلبات الطلاب الجدد والسابقين، الذين يرغبون في الحصول على لقاح كورونا، بعد إعلان وزارة التعليم العالي «تلقيح جميع العاملين في مجال التعليم شرط أساسي لدخول الحرم الجامعي»، وذلك من خلال موقع تم تخصيصه لكل جامعة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في مجال التعليم، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للطلاب الجامعيين، نرصد في خطوات بسيطة كيفية تقديم الطلاب والطالبات للحصول على لقاح كورونا، عبر الموقع الذي خصصته الجامعة لهذا الغرض في التقرير التالي.

مواعيد التقديم للحصول على لقاح كورونا لطلاب جامعة حلوان

يمكن لطلاب جامعة حلوان؛ حجز الكشف الطبي للحصول على اللقاح عبر الموقع الذي خصصته الجامعة بداية من اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر، على أن يبدأ التطعيم للطلاب الجامعة بداية من الأحد التالي الموافق 12 سبتمبر، وذلك كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

خطوات الحصول على لقاح كورونا لطلاب جامعة حلوان

وحتى يتمكن الطلاب من الحصول على موعد اللقاح يجب اتباع الآتي:

- الدخول على الموقع المخصص لتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، والتسجيل بشكل عادي، ويمكن الاطلاع على الخطوات بالتفصيل من خلال الدخول على هذا الرابط.

- بعد الانتهاء من عملية التسجيل يظهر للطالب «كود» مكون من 20 رقما، في الغالب يتم إرساله في رسالة نصية للهاتف المسجل على وزارة الصحة المصرية.

- إذا كنت أحد طلاب جامعة حلوان، وترغب في الحصول على لقاح كورونا، فإن الخطوة التالية، هي الدخول على موقع حجز موعد الكشف الطبي، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته، وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، وسيُطلب من الطالب تسديد قيم الكشف الطبي من خلال الحصول على «كود الدفع».

- بعد سداد القيمة سيظهر للطالب موعد ومكان الكشف الطبي، ويجب على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

- في الموعد المحدد، يتجه الطالب إلى الجامعة، ومعه بطاقة الترشح للجامعة للطلاب الجدد، والكارنية للقدامي، واستمارة الكشف الطبي، وبطاقة الرقم القومي.

- يتوجه الطالب لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بالحرم الجامعي للجامعة، وذلك لجميع الطلاب المرشحين، وفقًا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرا.