شكري يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات المشتركة ودعم آليات العمل العربي

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت الشيخ ⁧‫أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.