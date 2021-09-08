رئيس التحرير

محمود مسلم

شكري يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات المشتركة ودعم آليات العمل العربي

فى إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية

كتب:

سحر المكاوى
11:55 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية ونظيره الكويتى

وزير الخارجية ونظيره الكويتى

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت الشيخ ⁧‫أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

 

اقرأ المزيد:

سامح شكري: التشاور السياسي مع وزير الخارجية البوروندي وثيق وقائم

وزير الخارجية: اتفقنا على تشكيل مجلس أعمال بين مصر وبوروندي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الثلاثية تؤكد الدور الإقليمي لمصر

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: «القمة» توحيد للموقف العربى