تحذيرات لقاح كورونا.. لا تحصل عليه في هذه الحالة؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا يحدد موانع أخذ لقاح كورونا والفئات التي لن تحصل على اللقاح، قائلة: «هناك تحذيرات لـ لقاح كورونا يجب الانتباه إليها منها من يعانى من فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الداخلة في تركيبه، الشخص الذي يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، ممنوع من أخذ تطعيم لقاح كورونا بشكل عام، ومن يظهر عليه أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام في العضلات والجيم والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان وسيلان الأنف والإسهال والغثيان».

تحذيرات لقاح كورونا

وأضافت الوزارة أن الشخص المصاب بفيروس كورونا، لابد من تأجيل تطعيمه لحين التعافي من الفيروس، وأيضًا الشخص الذي يتلقى أي تطعيمات مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية وذلك لمدة 14 يومًا.

وعن الفئات التي لن تحصل على لقاح كورونا، أشارت الوزارة إلى السيدات الحوامل والمرضعات و الأطفال حتى سن الـ18 عامًا.

المنحني الوبائي في مصر

وأوضحت الوزارة في منشورها، أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشددة على أهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، مؤكدة أنه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين قلت معدلات الوفيات بالفيروس.

وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت في تقرير رسمي لها، عن خروج 674 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 243297 حالة حتى اليوم.