القبض على «سمكرية البني آدمين» في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على صاحبة مركز علاج طبيعي غير مرخص في الإسكندرية، بعد انتشار فيديوهات لها على موقع فيس بوك أثناء قيامها بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى أدمين، أجدع بنت في مصر"، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

"سمكرية البني آدمين" حاصة على دبلوم

بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة وأنشأت مركزا طبيا للعلاج الطبيعي "دون ترخيص " كائن (بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري - على غير الحقيقة.

ضبط 4 أجهزة علاج طبيعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج – والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء، ودفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - وهاتف محمول تبين أنه يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مداهمة عيادة سمكري البني آدمين في مدينة نصر

كانت أجهزة الأمن داهمت مركز علاج طبيعي غير مرخص في مدينة نصر بسمكري يحمل عنوان "سمكري البني آدمين"، حيث جرى إغلاق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وتحفظت القوات على الأجهزة المستخدمة في المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.