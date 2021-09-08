وزيرة طاقة الأردن: اتفاقيات ضخ الغاز من مصر للبنان جاهزة خلال 3 أسابيع

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، المهندسة هالة زواتي، إن الفرق الفنية من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، اجتمعت صباح اليوم، لوضع خطة عمل وخارطة للطريق من أجل إيصال الغاز للبنان، موضحة: «تتضمن مراجعة الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية من خط الغاز، بدء من مصر وانتهاء في لبنان، وهذا ما تم التوصل له اليوم، وخلال 3 أسابيع سيكون هناك جاهزية للإتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية التي تعد شبه جاهزة».

وأضافت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المشترك لها مع وزراء الطاقة بلبنان ومصر وسوريا، والمقام في عمان: أن هناك بعض الأمور التي بحاجة لإصلاح، مضيفة «أنه لتصدير الكهرباء الأردنية للبنان سيتم قريبا عقد اجتماع آخر من أجل وضع خطة عمل مع لبنان وسوريا من أجل إعداد الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية».