عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح 87.6%

اعتمد أ. د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441/ 1442هـ 2020/2021م، .‎وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة.

نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1153 طالبًا وطالبة بالأزهر الشريف‎.

نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات

.‎وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.‏