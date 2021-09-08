عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح 87.6%
كتب:
إسراء سليمان
12:55 م | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وكيل الأزهر يعتمد النتيجة
اعتمد أ. د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441/ 1442هـ 2020/2021م، .وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا وطالبة.
نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1153 طالبًا وطالبة بالأزهر الشريف.
نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات
.وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.