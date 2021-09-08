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عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح 87.6%

كتب:

إسراء سليمان
12:55 م | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وكيل الأزهر يعتمد النتيجة

وكيل الأزهر يعتمد النتيجة

اعتمد أ. د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441/ 1442هـ 2020/2021م، .‎وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة.

نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1153 طالبًا وطالبة بالأزهر الشريف‎.

نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات

.‎وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.‏

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