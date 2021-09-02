6 أيام على إغلاق باب التقديم.. شروط وأوراق وظائف السكة الحديد المطلوبة

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنّ تقديم طلبات شغل وظائف المهندسين والفنيين الشاغرة ينتهى بعد 6 أيام، حيث أعلنت هيئة السكة الحديد أنّ يوم 8 سبتمبر المقبل.

وقال فكري، إن إدارات شئون العاملين تواصل بمناطق الهيئة المختلفة تلقى الراغبين في التقدم لمسابقة وظائف السكة الحديد 2021، حيث تحتاج الهيئة لشغل وظائف 250 مهندسًا و1500 فني، ليصل مجموع اجمالي وظائف السكة الحديد، 1750 وظيفة.

شروط وظائف السكة الحديد 2021

وأضاف رئيس النقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وظائف السكة الحديد، سيحصل عليها المتقدم للوظيفة وفقًا للكفاءات واجتياز المطلوب، مشددًا على عدم وجود مكان للمحسوبية في وظائف السكة الحديد.

ولفت فكري، أن شروط الحصول على وظائف السكة الحديد 2021، ستكون كالتالي: « يتم تعيين الحاصلين على الوظائف المطلوبة بعد إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية».

وتتمثل الشروط المطلوبة في أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء إلكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ولا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

وظائف الدبلومات في السكة الحديد

وفياما يتعلق بوظائف السكة الحديد لطلاب الدبلومات الفنية أوضح: هناك 1500 وظيفة فنية في تخصصات مختلفة تتمثل في فني إشارات رابع وفني كهربائي رابع وفني ميكانيكي رابع وفني براد رابع وفني مناورة رابع وفني مزلقان رابع وفني صيانة سكة رابع وفني حركة وبلوك رابع وفني لحام سكة رابع ومشرف قطار رابع وصراف تذاكر رابع.

الأوراق والمستندات المطلوبة

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن المستندات المطلوبة لشغل وظائف السكة الحديد 2021، لطلاب الدبلومات الفنية هي المؤهل الدراسي، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، صورة البطاقة الشخصية سارية، شهادة أداء الخدمة العسكرية، 4 صور شخصية (4×6)، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصل الحوالة البريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001، ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.