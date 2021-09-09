تزامنا مع استمرار أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 للأسبوع الثاني على التوالي، يبحث الكثير منهم على خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021، والتي تتمثل فيما يلي:

4 خطوات للاستعلام عن معاش التأمينات

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية من هنا.

- ثاني خطوة لـ«الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021»، هي الضغط على أيقومة «الخدمات» واختيار خدمة صاحب المعاش.

- ثالث خطوة اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- رابع خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي تتمثل في تسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

الخدمات التأمينية على بوابة مصر الرقمية

من جانبه أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان سابق له، أنه تم إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر «بوابة مصر الرقمية»، وتتمثل فيما يلي:

- الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021 لـأصحاب المعاشات.

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- يمكن للمؤمن عليه الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة به.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبة أو أكثر للمالك».

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

ولفت إلى أنه تم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.